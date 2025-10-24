الجمعة 24 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة المغشوشة بالصف

ضبط مصنع بدون ترخيص
ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة المغشوش

تمكن قطاع الأمن العام، من  ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج أسمدة زراعية مغشوشة بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة.

ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأسمدة المغشوشة

وأكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قطاع الشرطة المتخصصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قيام أحد الأشخاص بإدارة مصنع بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، لتصنيع وإنتاج أسمدة زراعية مغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

 بمضبوطات 680 طن 

وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المصنع، وتم ضبط المدير المسؤول (له معلومات جنائية)، وبحوزته 180 طن منتج نهائي من أسمدة زراعية مجهولة المصدر و500 طن مواد خام مجهولة المصدر وخط إنتاج كامل.

تحرير 912 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني ورفع 34 مركبة ودراجة نارية

"فود" لوحة معدنية مميزة تصل لـ 325 ألف جنيه.. خطوات الحصول على رقم مميز.. ومصدر يكشف مزايا اللوحة المعدنية باسمك

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط ومنع تداول المنتجات الزراعية المغشوشة.

