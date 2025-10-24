غدا، محاكمة 29 متهما في قضية الهيكل الإداري للإخوان

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، غدا السبت، محاكمة 29 متهما في القضية رقم 47 لسنة 2025، المعروفة بـ الهيكل الإداري للإخوان بالنزهة.

وكانت المحكمة قررت تأجيل القضية فى الجلسة السابقة لسماع الشهود.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تولوا قيادة في جماعة إرهابية هدفها استخدام القوة والعنف داخل البلاد، للإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر، إلى جانب الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وتعطيل عمل مؤسسات الدولة.

كما اعتمدت الجماعة على الإرهاب كوسيلة أساسية لتحقيق أغراضها، وكل متهم من هذه المجموعة تولى منصبا قياديا في ما يعرف بـ"الهيكل الإداري للجماعة".

وانضموا إلى الجماعة الإرهابية وهم على علم تام بأهدافها الإرهابية ووسائلها لتحقيق تلك الأهداف.

كما واجهوا اتهامات تمويل الإرهاب، من خلال جمع ونقل وحيازة معلومات وبيانات، وتمريرها إلى الجماعة، مع علمهم باستخدامها في عمليات إجرامية.

