الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على قائد سيارة أجرة استخدم كشافات خلفية خطيرة فى سوهاج(فيديو)

القبض على قائد سيارة
القبض على قائد سيارة أجرة استخدم كشافات خلفية خطيرة فى سوها

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على قائد سيارة "أجرة" لقيامه بوضع كشافات عالية الإضاءة بالخلف متسببًا فى انعدام الرؤية لقائدى السيارات معرضًا حياته والمواطنين للخطر في سوهاج.

 

فيديو لسائق استخدم كشافات خلفية خطيرة بسوهاج

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "أجرة" بوضع كشافات عالية الإضاءة بالخلف متسببًا فى إنعدام الرؤية لقائدى السيارات بسوهاج، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.


وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بمحافظة سوهاج)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
 

 

وتم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.
 

