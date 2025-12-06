كبار قراء أرض الكنانة، خريطة التلاوات المجودة والمرتلة اليوم بإذاعة القرآن الكريم

18 حجم الخط

تزخر خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات اليوم السبت 15 جمادى الثانية 1447هـ الموافق 6 ديسمبر 2025، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

تلاوات الصباح

🕕 06:00 — الشيخ محمود خليل الحصري

من أول سورة الفجر حتى آخر الناس — (27 دقيقة)



🕘 08:55 — الشيخ مصطفى إسماعيل



فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة — (29 دقيقة)





تلاوات الظهيرة



10:00 — الشيخ مصطفى إسماعيل



ما تيسر من سورة البقرة — (29 دقيقة)



12:11 — الشيخ مصطفى إسماعيل



تكملة سورة البقرة — (29 دقيقة)





تلاوات العصر والمساء



15:10 — ما تيسر من سورة البقرة — (30 دقيقة)



17:34 — من سورتي البقرة وآل عمران — (29 دقيقة)



21:30 — ما تيسر من سورة آل عمران — (29 دقيقة)





تلاوات آخر الليل



01:00 — من سورتي آل عمران – النساء — (29 دقيقة)

02:17 — ما تيسر من سورة النساء — (30 دقيقة)

02:48 — ما تيسر من سورة النساء — (30 دقيقة)

03:20 — من سورة النساء وأول المائدة — (30 دقيقة)





فقرات خاصة



المصحف المرتل (رواية ورش)

19:51 — الشيخ محمود خليل الحصري



من سورة القصص (آية 10 – 58)



مع تقدمة للشيخ محمود برائق — (28:30 دقيقة)



21:02 — الشيخ عبد الباسط عبد الصمد



من سورة الأحزاب (آية 45) إلى سورة سبأ (آية 14)



مع تقدمة الشيخ محمود برائق





الختمة المرتلة



01:47 — الشيخ علي حجاج السويسي



من سورة فاطر (آية 27) إلى سورة الصافات (آية 47) — (29 دقيقة)





تلاوات القرآن المجود



08:00 ص — الشيخ عبد الباسط عبد الصمد



ما تيسر من سورة الحج — (30 دقيقة)



16:15 — قرآن المغرب



الشيخ عبد العظيم زاهر — من قصار السور — (41 دقيقة)



23:15 — قرآن السهرة



الشيخ أبو العينين شعيشع — من سور: مريم – الشمس – التين – العلق — (45 دقيقة)



00:15 — بعد منتصف الليل



الشيخ شعبان الصياد — من سورة النور — (44 دقيقة)



03:39 — قبل الفجر

الشيخ أحمد نعينع — من سورة الشعراء — (30 دقيقة)

