كبار قراء أرض الكنانة، خريطة التلاوات المجودة والمرتلة اليوم بإذاعة القرآن الكريم
تزخر خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات اليوم السبت 15 جمادى الثانية 1447هـ الموافق 6 ديسمبر 2025، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:
تلاوات الصباح
🕕 06:00 — الشيخ محمود خليل الحصري
من أول سورة الفجر حتى آخر الناس — (27 دقيقة)
🕘 08:55 — الشيخ مصطفى إسماعيل
فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة — (29 دقيقة)
تلاوات الظهيرة
10:00 — الشيخ مصطفى إسماعيل
ما تيسر من سورة البقرة — (29 دقيقة)
12:11 — الشيخ مصطفى إسماعيل
تكملة سورة البقرة — (29 دقيقة)
تلاوات العصر والمساء
15:10 — ما تيسر من سورة البقرة — (30 دقيقة)
17:34 — من سورتي البقرة وآل عمران — (29 دقيقة)
21:30 — ما تيسر من سورة آل عمران — (29 دقيقة)
تلاوات آخر الليل
01:00 — من سورتي آل عمران – النساء — (29 دقيقة)
02:17 — ما تيسر من سورة النساء — (30 دقيقة)
02:48 — ما تيسر من سورة النساء — (30 دقيقة)
03:20 — من سورة النساء وأول المائدة — (30 دقيقة)
فقرات خاصة
المصحف المرتل (رواية ورش)
19:51 — الشيخ محمود خليل الحصري
من سورة القصص (آية 10 – 58)
مع تقدمة للشيخ محمود برائق — (28:30 دقيقة)
21:02 — الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
من سورة الأحزاب (آية 45) إلى سورة سبأ (آية 14)
مع تقدمة الشيخ محمود برائق
الختمة المرتلة
01:47 — الشيخ علي حجاج السويسي
من سورة فاطر (آية 27) إلى سورة الصافات (آية 47) — (29 دقيقة)
تلاوات القرآن المجود
08:00 ص — الشيخ عبد الباسط عبد الصمد
ما تيسر من سورة الحج — (30 دقيقة)
16:15 — قرآن المغرب
الشيخ عبد العظيم زاهر — من قصار السور — (41 دقيقة)
23:15 — قرآن السهرة
الشيخ أبو العينين شعيشع — من سور: مريم – الشمس – التين – العلق — (45 دقيقة)
00:15 — بعد منتصف الليل
الشيخ شعبان الصياد — من سورة النور — (44 دقيقة)
03:39 — قبل الفجر
الشيخ أحمد نعينع — من سورة الشعراء — (30 دقيقة)
