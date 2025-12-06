السبت 06 ديسمبر 2025
ثقافة وفنون

كبار قراء أرض الكنانة، خريطة التلاوات المجودة والمرتلة اليوم بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم، فيتو
تزخر خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات اليوم السبت 15 جمادى الثانية 1447هـ الموافق 6 ديسمبر 2025، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

 

 تلاوات الصباح

🕕 06:00 — الشيخ محمود خليل الحصري
من أول سورة الفجر حتى آخر الناس — (27 دقيقة)


🕘 08:55 — الشيخ مصطفى إسماعيل


فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة — (29 دقيقة)



 تلاوات الظهيرة


 10:00 — الشيخ مصطفى إسماعيل


ما تيسر من سورة البقرة — (29 دقيقة)


 12:11 — الشيخ مصطفى إسماعيل


تكملة سورة البقرة — (29 دقيقة)



 تلاوات العصر والمساء


 15:10 — ما تيسر من سورة البقرة — (30 دقيقة)


 17:34 — من سورتي البقرة وآل عمران — (29 دقيقة)


 21:30 — ما تيسر من سورة آل عمران — (29 دقيقة)



 تلاوات آخر الليل


 01:00 — من سورتي آل عمران – النساء — (29 دقيقة)
 02:17 — ما تيسر من سورة النساء — (30 دقيقة)
 02:48 — ما تيسر من سورة النساء — (30 دقيقة)
 03:20 — من سورة النساء وأول المائدة — (30 دقيقة)



 فقرات خاصة


 المصحف المرتل (رواية ورش)
 19:51 — الشيخ محمود خليل الحصري


من سورة القصص (آية 10 – 58)


مع تقدمة للشيخ محمود برائق — (28:30 دقيقة)


 21:02 — الشيخ عبد الباسط عبد الصمد


من سورة الأحزاب (آية 45) إلى سورة سبأ (آية 14)


مع تقدمة الشيخ محمود برائق



 الختمة المرتلة


 01:47 — الشيخ علي حجاج السويسي


من سورة فاطر (آية 27) إلى سورة الصافات (آية 47) — (29 دقيقة)



 تلاوات القرآن المجود


 08:00 ص — الشيخ عبد الباسط عبد الصمد


ما تيسر من سورة الحج — (30 دقيقة)


 16:15 — قرآن المغرب


الشيخ عبد العظيم زاهر — من قصار السور — (41 دقيقة)


 23:15 — قرآن السهرة


الشيخ أبو العينين شعيشع — من سور: مريم – الشمس – التين – العلق — (45 دقيقة)


 00:15 — بعد منتصف الليل


الشيخ شعبان الصياد — من سورة النور — (44 دقيقة)


 03:39 — قبل الفجر
الشيخ أحمد نعينع — من سورة الشعراء — (30 دقيقة)

