النص الكامل للتحقيق مع رمضان صبحي بتهمة تزوير مستند رسمي.. لاعب الكرة: مروحتش المعهد ومعرفش مكانه.. والمتهم الأول: رحت أقابل صحبتي

تفاصيل مثيرة كشفها لاعب الكرة رمضان صبحي في أقواله أمام جهات التحقيق في اتهامه بتزوير مستند رسمي، والسماح لطالب بأداء الامتحان بدلا منه في معهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، قبل إحالته للمحاكمة الجنائية.





تفاصيل إحالة رمضان صبحي للمحاكمة

واستندت نيابة جنوب الجيزة في القضية رقم 6407 لسنة 2025 جنايات مركز الجيزة والمقيدة برقم 548 لسنة 2025 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين في القضية هما يوسف.م، محبوس، 22 عامل بمقهى، ومحمد.ا، محبوس، 37 عاما، مشرف أمن بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، ورمضان صبحي، مخلي السبيل، 28 سنة لاعب كرة قدم، وطارق.م، هارب.

أقوال رمضان صبحي في تحقيقات اتهامه بالتزوير

قال رمضان صبحي في التحقيقات: حصلت على شهادة الثانوية العامة سنة 2016 تقريبا من مدرسة الأندلس الثانوية في أرض اللواء – بولاق الدكرور. بعد كده التحقت بأكتر من معهد، أولهم المعهد العالي لعلوم الحاسب ونظم المعلومات "CIS" في التجمع، لكن بصراحة مكنتش عارف تخصصه إيه بالظبط، لأن بعد الثانوية على طول سافرت إنجلترا واضطريت أسجل من غير ما أبقى عارف تفاصيل. كنت مقيد في الفرقة الأولى، وماطلعتليش أي نتائج دراسية لأني ما حضرتش غير مرة واحدة لمادة واحدة، وبعدها سافرت ومكملتش.

وأضاف: بعدها تقريبا في 2019 أو 2020 حولت لمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق، المفروض كنت مقيد في الفرقة الأولى هناك، بس أنا ما رحتش ولا مرة، ولا حضرت محاضرات أو امتحانات، ولا حتى عارف مكان المعهد فين، ماعملتش أبحاث ولا تسلمت كارنيهات، إنما كنت بأخد "إثباتات قيد" كان بيجيبها لي شخص اسمه طارق المصري.

واضاف: طارق المصري اتعرفت عليه من خلال محمد الشناوي سنة 2019، هو وكيل لاعبين أو سمسار، وكل علاقتي بيه إنه كان بيوفرلي الإثباتات دي مقابل فلوس، كنت بدفعله من 30 لـ 40 ألف جنيه في الترم، في الأول كاش وبعد كده عن طريق "إنستاباي"،معنديش إيصالات تثبت الكلام ده، كنت باستخدام الإثباتات دي في التصاريح الخاصة بالسفر والتجنيد والجوازات، وكمان علشان المظهر الاجتماعي وتقديم أولادي للمدارس.

واستكمل قائلا: أنا بصراحة ما كانش يهمني موضوع الدراسة ولا تابعت موقفي الدراسي، لأني ما حضرتش امتحانات ولا كتبت في كراسات إجابة، كل اللي كان يهمني إثبات القيد نفسه.

أما عن واقعة ضبطي، فدي حصلت وأنا راجع من معسكر تدريب في تركيا يوم 29 يوليو 2025 الساعة اتنين الفجر. وأثناء وصولي مطار القاهرة، اتوقفت بدعوى تشابه أسماء، وبعد كده اتاخدت لمركز شرطة أبو النمرس.

أقوال المتهم الأول في اتهامه بأداء الامتحان بدلا من رمضان صبحي

أفاد المتهم الأول في التحقيقات أنه كان متواجدًا بالزمان والمكان محل الواقعة بغرض توصيل إحدى زميلاته بالمعهد، وتُدعى "منة"، موضحًا أنه لا يعرف عنها الكثير نظرًا لحداثة معرفته بها التي لم تتجاوز يومين فقط. وأكد أن علاقته بها اقتصرت على الصداقة، وأنه تواصل معها من خلال الهاتف فقط دون استخدام أي من تطبيقات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن خروجهما سويًا كان لمرة واحدة لا غير، حيث التقيا بمنطقة السيدة عائشة وتوجها معا إلى المعهد. وأضاف أن هذه العلاقة قد انتهت لاحقا نتيجة القبض عليه وعدم قدرته على التواصل معها، مؤكدا أنه لا يحتفظ بأي بيانات أو أرقام تخصها على هاتفه المحمول.

وبشأن واقعة الامتحان، أقر المتهم أن الكارنيه المعروض عليه عبر تطبيق "واتس آب" خاص به، وأنه قد حصل عليه من المعهد عن طريق شخص يُدعى "طارق المصري"، والذي سبق أن تعرف عليه أثناء عمله معه في "كافيه المصري" الكائن بشارع 17 المتفرع من شارع 9 بالمقطم، قبل أن تقطع الصلة بينهما منذ عامين أو ثلاثة بعد إغلاق المقهى. وأوضح أنه لا يعرف الطالب رمضان صبحي رمضان أحمد معرفة شخصية، وأن طارق المصري هو من سلمه الكارنيه وطلب منه دخول الامتحان بدلًا عن شخص آخر لم يفصح عن هويته.

أكد المتهم أنه استخدم الكارنيه بالفعل ودخل به الامتحان بالمعهد يوم الواقعة، إلا أنه تم ضبطه سريعًا قبل أن يتمكن من كتابة أي إجابة بكراسة الامتحان الخاصة بالطالب رمضان صبحي، كما نفى أن يكون قد وقّع في كشوف الحضور أو أن التوقيعات المثبتة بها تخصه، مشددا على أنه لا يعلم من قام بكتابتها.

وأضاف أن دخوله للمعهد لم يتطلب إبراز الكارنيه عند البوابة، حيث تمكن من الدخول والوصول إلى اللجنة مباشرة قبل ضبطه.

وعن طبيعة الاتفاق، أوضح المتهم أنه لم يكن هناك اتفاق محدد، وإنما اقتصر الأمر على تعليمات من طارق المصري بدخول الامتحان بدل أحد الطلاب، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لم يتقاضي أي مقابل مالي نظير ذلك، وأن ما ظهر من تحويلات مالية بينهما ما هو إلا مبالغ مستحقة له لدى طارق كان الأخير قد أعادها.

كما نفى وجود أي علاقة له بشخص يدعى محمد إبراهيم عبد الواحد "العمدة"، موضحا أن طارق المصري هو من أبلغه بأن يتوجه إليه لاستخراج استمارة بطاقة، لكنه لم ينفذ ذلك.

وفي ختام التحقيقات، نفى المتهم أن تكون له سوابق جنائية، مشيرا إلى أن اسم شهرته هو "موكا"، بينما اكتفى بالصمت إزاء اتهامه بالاشتراك في تزوير الكارنيه وكشوف الحضور وكراسات الإجابة باسم الطالب رمضان صبحي رمضان أحمد.



إحالة لاعب الكرة رمضان صبحي للمحاكمة الجنائية

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة لاعب الكرة رمضان صبحي للمحاكمة الجنائية بتهمة تزوير مستند رسمي، بالاشتراك مع آخرين، بعد أداء طالب الامتحان بدلا منه داخل معهد الفراعنة للسياحة والفنادق.

