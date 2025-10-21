أخبار الحوادث اليوم.. والدة طفل الإسماعيلية القتيل تطالب بتعديل قانون الطفل والنيابة تقرر حبس والد الجاني.. وضبط مسؤولي 20 شركة سياحية بتهمة الاحتيال على المواطنين

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فيصل شاهكار، المُستشار الشرطى لمنظمة الأمم المُتحدة والوفد المُرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، وذلك للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك بين المنظمة الدولية ووزارة الداخلية المصرية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى بمدينة السلام، عقب نشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام، في مخالفة صريحة للآداب العامة والقيم المجتمعية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات في مجال الأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الشركات العاملة في النشاط السياحي "بدون ترخيص" تحسبًا لعمليات النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية)، وتمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة حاسمة لتلك الكيانات الوهمية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليها وإيهامها بكونه ضابط شرطة، وقدرته على جلب تأشيرة سفر لها وتذاكر طيران لإحدى الدول وتحصله منها على مبلغ مالى.

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد العناصر المتورطة في غسل أموال تُقدر قيمتها بنحو 70 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.

شهد الطريق الدائري بمنطقة المنيب تصاعد الأدخنة إثر نشوب حريق، مساء اليوم الثلاثاء، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول سبب تلك الأدخنة الكثيفة.

جريمة طفل الإسماعيلية، طالبت مروة قاسم، والدة طفل الإسماعيلية محمد أحمد، الذي قُتل على يد زميله يوسف أيمن عبد الفتاح، بتعديل قانون الطفل، والإعدام شنقًا لقاتل ابنها محمد، الذي يبلغ من العمر 14 عامًا، حتى يكون قاتل ابنها أول من يطبق عليه القانون، بعد تعديله.

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخص وزوجته لقيامهما بالإعلان عن ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.



ضبطت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، 3 أشخاص بالإسماعيلية بتهمة إدارة مصنعين ومحل "بدون ترخيص"لإنتاج الأسمدة والأعلاف الحيوانية بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر.

قررت جهات التحقيق، حبس والد المتهم بقتل زميله وتقطيعه إلى أشلاء والمعروفة إعلاميا باسم قضية "المنشار"، أو "قاتل الإسماعيلية الصغير"، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

