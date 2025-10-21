أخبار الحوادث اليوم.. والدة طفل الإسماعيلية القتيل تطالب بتعديل قانون الطفل والنيابة تقرر حبس والد الجاني.. وضبط مسؤولي 20 شركة سياحية بتهمة الاحتيال على المواطنين
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
وزير الداخلية يبحث مع المستشار الشرطي للأمم المتحدة تعزيز التعاون وحفظ السلام بمناطق النزاعات
استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فيصل شاهكار، المُستشار الشرطى لمنظمة الأمم المُتحدة والوفد المُرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، وذلك للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك بين المنظمة الدولية ووزارة الداخلية المصرية.
ضبط صانعة محتوى بالسلام لنشرها مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى بمدينة السلام، عقب نشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام، في مخالفة صريحة للآداب العامة والقيم المجتمعية.
الداخلية تضبط 20 شركة سياحية تعمل بدون ترخيص والاحتيال على المواطنين
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات في مجال الأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الشركات العاملة في النشاط السياحي "بدون ترخيص" تحسبًا لعمليات النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية)، وتمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة حاسمة لتلك الكيانات الوهمية.
القبض على منتحل صفة ضابط شرطة بتهمة النصب على طالبة بالجيزة
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن تضرر إحدى السيدات من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال عليها وإيهامها بكونه ضابط شرطة، وقدرته على جلب تأشيرة سفر لها وتذاكر طيران لإحدى الدول وتحصله منها على مبلغ مالى.
ضبط عنصر إجرامي بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي
تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد العناصر المتورطة في غسل أموال تُقدر قيمتها بنحو 70 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
تصاعد الأدخنة أسفل دائرى المنيب إثر نشوب حريق (فيديو وصور)
شهد الطريق الدائري بمنطقة المنيب تصاعد الأدخنة إثر نشوب حريق، مساء اليوم الثلاثاء، وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول سبب تلك الأدخنة الكثيفة.
ناري مش هتبرد، والدة طفل الإسماعيلية القتيل تطالب بتعديل قانون الطفل وإعدام قاتل ابنها
جريمة طفل الإسماعيلية، طالبت مروة قاسم، والدة طفل الإسماعيلية محمد أحمد، الذي قُتل على يد زميله يوسف أيمن عبد الفتاح، بتعديل قانون الطفل، والإعدام شنقًا لقاتل ابنها محمد، الذي يبلغ من العمر 14 عامًا، حتى يكون قاتل ابنها أول من يطبق عليه القانون، بعد تعديله.
ضبط شخص عرض زوجته على راغبى الأعمال المنافية للآداب مقابل الأموال بالدقهلية
تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخص وزوجته لقيامهما بالإعلان عن ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.
القبض على 3 أشخاص أداروا مصنعين للأسمدة المغشوشة والتحفظ على 139 طنا بالإسماعيلية
ضبطت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، 3 أشخاص بالإسماعيلية بتهمة إدارة مصنعين ومحل "بدون ترخيص"لإنتاج الأسمدة والأعلاف الحيوانية بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر.
حبس والد قاتل الإسماعيلية الصغير 4 أيام على ذمة التحقيقات
قررت جهات التحقيق، حبس والد المتهم بقتل زميله وتقطيعه إلى أشلاء والمعروفة إعلاميا باسم قضية "المنشار"، أو "قاتل الإسماعيلية الصغير"، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا