السجن 5 سنوات لطالب في بلبيس بتهمة انتحال صفة أنثى ونشر محتوى خادش للحياء

 عاقبت محكمة جنح بلبيس بمحافظة الشرقية طالبًا بالسجن 5 سنوات لاتهامه بممارسة الفجور وانتحال صفة أنثى على مواقع التواصل الاجتماعي.

النيابة تخلي سبيل "البلوجر ياسمين" بكفالة بعد اتهامه بانتحال صفة أنثى ونشر مقاطع خادشة

تفاصيل رصد مقاطع فيديو تتضمن رقصًا بملابس خادشة للحياء

 وترجع تفاصيل الواقعة إلى إخطار تلقته الأجهزة الأمنية بالشرقية من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، يفيد برصد حساب إلكتروني يحمل اسم فتاة تنشر مقاطع فيديو تتضمن رقصًا بملابس خادشة للحياء، ما أثار استياء المتابعين وتقدم عدد منهم ببلاغات ضدها.

يتعمد الظهور بصفة أنثى عبر مقاطع مصورة بهدف جذب المشاهدات

وبتكثيف التحريات وتتبع الحساب، تبين أن القائم عليه شاب يُدعى "عبد الرحمن ح. ب. م" يبلغ من العمر 18 عامًا، مقيم بدائرة مركز بلبيس، وأنه يتعمد الظهور بصفة أنثى عبر مقاطع مصورة بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

ضبط المتهم 

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بتفاصيل الواقعة واعترف بانتحاله صفة أنثى ونشر مقاطع مخالفة للآداب العامة. 

كما أسفرت التحقيقات عن مواجهته باتهامات أخرى تتعلق بممارسة الفجور والتهرب الضريبي.

وأحالته النيابة العامة إلى محكمة جنح بلبيس، التي أصدرت حكمها في القضية.

تفاصيل إنسانية 

وفي تفاصيل إنسانية، تواصلت "فيتو" مع أحد جيران المتهم، الذي أكد أن الطالب كان معروفًا بين أهالي المنطقة بالالتزام وحسن السمعة، ولم يُشاهد عليه أي سلوك مثير للشبهات، مضيفًا: "كلنا مصدومين من الخبر ومش عارفين إيه سبب تصرفه"، مشددًا على أن أسرته من أكثر العائلات البسيطة والمكافحة في القرية.   

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق 

وبمواجهة المتهم، أقر بانتحال شخصية فتاة وارتدائه ملابس خادشة للحياء، مؤكدًا أن هدفه كان زيادة عدد المتابعين وتحقيق مكاسب مادية من الإعلانات.  

