القبض على منادى سيارات متهم بالبلطجة وفرض رسوم مقابل إيقاف العربات بباب الشعرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من منادى سيارات لمطالبته بدفع مبلغ مالى مقابل السماح له بالوقوف بالسيارة بالقاهرة.. وضبط مرتكب الواقعة.



القبض على منادى سيارات للبلطجة وفرض رسوم مقابل إيقاف السيارات بباب الشعرية

فرض رسوم مقابل إيقاف السيارات بباب الشعرية



رصدت المتابعة الأمنية، منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر أحد الأشخاص من منادى سيارات لمطالبته بدفع مبلغ مالى مقابل السماح له بالوقوف بالسيارة بالقاهرة.



وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الشخص الظاهر بالمنشور،مقيم بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

