ضبط شخص عرض زوجته على راغبى الأعمال المنافية للآداب مقابل الأموال بالدقهلية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط شخص وزوجته لقيامهما بالإعلان عن ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت معلومات وتحريات الإدارة قد أكدت قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الدقهلية، باستغلال زوجته في ممارسة الأعمال المنافية للآداب نظير مبالغ مالية، مع قيامهما بالإعلان عن نشاطهما الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف استقطاب راغبي المتعة المحرمة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين بنطاق محافظة الدقهلية، وعُثر بحوزتهما على ثلاثة هواتف محمولة، وتبين من الفحص الفني احتواؤها على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي.

وبمواجهتهما، اعترفا بممارسة نشاطهما غير المشروع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهما إلى جهات التحقيق المختصة.

