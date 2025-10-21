الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
حوادث

تصاعد الأدخنة أسفل دائرى المنيب إثر نشوب حريق (فيديو وصور)

تصاعد الأدخنة أسفل
تصاعد الأدخنة أسفل الطريق دائرى المنيب أثر نشوب حريق هائل

شهد الطريق الدائري بمنطقة المنيب تصاعد الأدخنة إثر نشوب حريق، مساء اليوم الثلاثاء، وعلى الفور جرى إخطار غرفة عمليات نجدة الجيزة بشأن الواقعة.

ورجح شهود عيان أن منطقة اشتعال النيران تستخدم كجراج سيارات دون معرفة مزيد من التفاصيل بشأن الواقعة.

 

 

