خلاف على ثمن المشروبات يشعل مشاجرة داخل مقهى بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله عدد من الأشخاص يتشاجرون، وأحدهم يلقي بزجاجة تحتوي على مادة معجلة للاشتعال دون وقوع إصابات.

خلاف على ثمن المشروبات يشعل مشاجرة دامية داخل مقهى بالغربية

فيديو مشاجرة استخدمت فيها زجاجة حارقة بالغربية

و بالفحص، تبين أنه لم ترد بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأن المشاجرة حدثت بتاريخ 16 الجاري بين طرف أول: عامل بمقهى وصديقه، وطرف ثانٍ: ثلاثة أشخاص، وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة ثانِ المحلة.

ونشبت المشاجرة بسبب خلافات حول قيمة المشروبات، قام على إثرها أحد الأشخاص من الطرف الثاني بجلب زجاجة حارقة من مركبة "توك توك" وإلقائها بالشارع، بمساعدة شخصين آخرين كان بحوزة أحدهما سلاح أبيض.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة والسلاح الأبيض المستخدم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

