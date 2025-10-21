إصابة شخصين صدمهما سائق دراجة نارية فى المنيا وفر هاربا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تضمن مقطع فيديو يظهر سائق دراجة نارية وهو يصدم شخصين بمحافظة المنيا ويفر من موقع الحادث، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

فيديو اصطدام قائد دراجة نارية بشخصين بالمنيا

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة أول المنيا بلاغًا بقيام قائد دراجة نارية بالاصطدام بشخصين وإصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة أثناء سيرهما بدائرة القسم، ثم لاذ بالفرار.

وعقب تكثيف التحريات، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها، وتبين أنه عامل مقيم بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد.

تم التحفظ على الدراجة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

