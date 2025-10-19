عرض طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله على مصلحة الأدلة الجنائية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية، اليوم الأحد، بعرض الطفل المتهم في واقعة قتل زميله في المدرسة وتحويله إلى أشلاء، على مصلحة الأدلة الجنائية وقسم البصمات البيومترية، وذلك ضمن إجراءات جهات التحقيق للتأكد من أن المتهم هو مرتكب الواقعة، وطلبت جهات التحقيق إرفاق تقارير الطب الشرعي في أوراق القضية.

عرض المتهم على القسم الفني

كما قررت جهات التحقيق بالإسماعيلية بعرض المتهم على القسم الفني المختص، برفقة الفيديوهات التي تم التحفظ عليها من الكاميرات المختلفة والتي رصدت تحرك المتهم في أعقاب الجريمة لبيان عما إذا كان هو الشخص المرئي من عدمه على أن يتم إرفاق التقرير في أوراق القضية.

إجراء تحليل مخدرات المتهم

وكان المجني عليه خضع طبقا لقرار النيابة العامة لتحليل مواد مخدرة بعد سحب عينات من الدم والبول له، كما خضع لكشف طبي أمام الطبيب الشرعي تمهيدا لإرفاق نتيجته في أوراق القضية وبيان ما إذا كان به أي إصابات.

وقررت نيابة الإسماعيلية إيداع الطفل "يوسف أيمن" المتهم بقتل زميله وتقطيعه إلى أشلاء، في إحدى دور الرعاية لمدة 7 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة قررت انتداب الطب الشرعي لمناظرة جثمان محمد أحمد محمد المجني عليه.

وكانت نيابة الإسماعيلية جددت حبس المتهم يوسف أيمن مرتكب واقعة مقتل زميل دراسته بالإسماعيلية بعد أن قام بتحويل جثمانه إلى أشلاء على ذمة التحقيقات.

وكان الطفل المتهم في مقتل زميل دراسته بالإسماعيلية، قد أرشد فريق النيابة العامة إلى الأماكن التي قام بالتخلص من الجثمان فيها، ضمن تمثيله للجريمة أمام فريق النيابة ووسط تواجد أمني كثيف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.