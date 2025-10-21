الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
وزير الداخلية يبحث مع المستشار الشرطي للأمم المتحدة تعزيز التعاون وحفظ السلام بمناطق النزاعات

وزير الداخلية يجتمع
وزير الداخلية يجتمع مع المستشار الشرطى للأمم المتحدة، فيتو

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فيصل شاهكار، المُستشار الشرطى لمنظمة الأمم المُتحدة والوفد المُرافق له، خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، وذلك للتباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك بين المنظمة الدولية ووزارة الداخلية المصرية.

وأعرب المسئول الأممى عن تقديره للدولة المصرية كونها إحدى كبرى الدول المُساهمة ببعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، مشيدًا بإسهامات كوادر الشرطة المصرية ودورهم المحوري والفاعل فى دعم الاستقرار وصون وبناء السلام بمناطق النزاعات فى مهام حفظ السلام الأممية؛ الأمر الذى كان دومًا محل ثقة وتقدير قيادات المنظمة الأممية، لما تحظى به تلك القوات من سمعة دولية متميزة اكتسبتها من خلال التزامها بأعلى معايير السلوك والاحترافية فى أداء المهام المنوطة بهم.

ضبط صانعة محتوى بالسلام لنشرها مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي

الداخلية تضبط 20 شركة سياحية تعمل بدون ترخيص والاحتيال على المواطنين

ومن جانبه، أعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة المُستشار الشُرطي لمنظمة الأمم  المُتحدة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية الدائم على إيفاد كوادرها المتميزة من الضباط وعناصر الشرطة النسائية عقب تأهيلهم بالمركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع للوزارة لصقل مهاراتهم بالخبرات والقدرات التي تمكنهم من أداء مهامهم ببعثات حفظ السلام، فضلًا عن ترحيب الوزارة باستضافة الفعاليات التدريبية التى تنظمها المنظمة فى إطار تعزيز آليات التعاون المُشترك ودعم جهود المنظمة الدولية فى حفظ وصون الأمن الدوليين.

الجريدة الرسمية