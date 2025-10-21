ضبط صانعة محتوى بالسلام لنشرها مقاطع خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى بمدينة السلام، عقب نشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام، في مخالفة صريحة للآداب العامة والقيم المجتمعية.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قد رصدت مقاطع الفيديو المنشورة بمعرفة المتهمة على منصاتها الرقمية، حيث تبين من المتابعة قيامها باستخدام هذه المقاطع لتحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجذب متابعين بهدف الحصول على أرباح مالية من الإعلانات.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطها أثناء تواجدها بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، وعُثر بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبيّن احتواؤه على مواد ودلائل تؤكد ممارستها للنشاط المشار إليه.

وبمواجهتها، أقرت بتفاصيل الواقعة، وبقيامها بنشر المقاطع بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.

