الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حبس والد قاتل الإسماعيلية الصغير 4 أيام على ذمة التحقيقات

قاتل الإسماعيلية
قاتل الإسماعيلية الصغير، فيتو

قررت جهات التحقيق، حبس والد المتهم بقتل زميله وتقطيعه إلى أشلاء والمعروفة إعلاميا باسم قضية "المنشار"، أو "قاتل الإسماعيلية الصغير"، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.   

تجديد حبس قاتل الإسماعيلية الصغير 15 يوما على ذمة التحقيقات وتحويله للطب النفسي

مراوغة واستمتاع، محامي ضحية طفل الإسماعيلية يروي تفاصيل مثيرة عن اعترافات السفاح الصغير

إعادة تمثيل الجريمة 

وكانت قد اصطحبت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، بصحبة فريق من النيابة المتهم بقتل زميله إلى مسرح الجريمة مرة أخرى لإعادة التمثيل، وذلك نظرا لتضارب أقوال المتهم وتغيره لأقواله أكثر من مرة، وذلك طبقا لما ذكره محمد الجبلاوي محامي الطفل محمد أحمد محمد مصطفى، ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، والذى لقى نهاية بشعة على يد زميله في المدرسة.  

وأكد  محمد الجبلاوي، محامي ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، أن المتهم مرتكب واقعة قتل موكله كان ثابتا خلال التحقيقات، ويسرد ما فعل بسلاسة بالغة، مما يشير إلى أنه كان مستمتعا بما يفعل فهو يشتهى القتل، خاصة وأنه يحاكي ويطبق ما كان يشاهده بمقاطع الفيديو العنيفة التي كان يشاهدها يوميا عبر الإنترنت. 

استخدام أدوات متعددة للتخلص من الجثمان 

وأشار محامي ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير، أن المتهم زعم - على حد قوله - أنه استخدم عدة أدوات من أغطية لليد وأكياس بلاستيكية (قمامة)، ورول كيس استرتش وأشرطة لاصقة، وذلك لتغليف جسد المجني عليه قبل تقطيعه إلى أجزاء، بعد أن قام بوضع علامات على الاسترتش.

التخلص من الجثمان بمحيط بحيرة الصيادين وتحلل بعضه 

وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من فعلته، قام بالقاء أجزاء  من جثمان موكله بمنطقة تبعد عن منزله بمسافة 2 كيلو متر، حيث قام بالذهاب سيرا على قدميه لإلقاء أجزاء المجني عليه بعدة مناطق بمحيط بحيرة الصيادين، وكارفور، ثم قام بالتخلص من الأداة  التي كان يستخدمها مع الجزء الذى ألقاه بالبحيرة، حيث ترتب على ذلك تحلل الجزء الذى تم إلقاؤه في المياه. 

وقال محمد الجبلاوي محامي ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير: إن النيابة العامة تواصل التحقيق مع والد المتهم في قضية مقتل موكله، وذلك بعد التحفظ عليه للتحقيق.

 وطالب الجبلاوي  في تصريحات لـ "فيتو" بالقصاص لموكله الراحل الذي قتل غدرا على يد زميل دراسته. 

مطالبة بتعديل القانون

ولفت إلى ضرورة تعديل المُشرّع لنص القانون الخاص بجرائم القتل التي يرتكبها الأطفال والتى ترتكب ببشاعة مثل الجريمة الخاصة بموكله الذي قتل غدرا من قبل طفل منكلا بجثته بل إنه لم يكتف بذلك بل قام بإلقاء أجزاء من جثمانه بمناطق عدة حتى بدأت في التعفن واختفت كافة معالمها بلا شفقة أو رحمة.      

وأكد الجبلاوي محامي الطفل المقتول على يد زميله بـالإسماعيلية، أن النيابة العامة قامت باستدعاء أشخاص آخرين للتحقيق معهم، ضمن واقعة مقتل الطفل محمد أحمد محمد، ولكنه لم يتم حتى الآن توجيه تهمة مباشرة إليهم، منوها إلى أنه في انتظار قرارات النيابة العامة فيما يستجد في الواقعة والتى سوف يترتب عليها العديد من الإجراءات القانونية.   

