حوادث

خلافات مالية تدفع 3 أشخاص بالتعدي على مسن وآخر داخل محل بالمطرية

المتهمون
المتهمون

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو أثناء تعديهم على رجل مسن وآخر باستخدام أسلحة بيضاء داخل أحد المحال بالقاهرة.

 فيديو تعدي 3 أشخاص على رجل مسن داخل محل 

 

وبالفحص تبين أنه لم ترد بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأن المتهمين الثلاثة – جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المطرية – ارتكبوا الحادث بسبب خلافات مالية بينهم وبين المجني عليهما.

خلاف على ثمن المشروبات يشعل مشاجرة داخل مقهى بالغربية

القبض على منادى سيارات متهم بالبلطجة وفرض رسوم مقابل إيقاف العربات بباب الشعرية


وجرى ضبط المتهمين وبحوزتهم 3 أسلحة بيضاء استخدمت في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

