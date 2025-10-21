خلافات مالية تدفع 3 أشخاص بالتعدي على مسن وآخر داخل محل بالمطرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص ظهروا في مقطع فيديو أثناء تعديهم على رجل مسن وآخر باستخدام أسلحة بيضاء داخل أحد المحال بالقاهرة.

فيديو تعدي 3 أشخاص على رجل مسن داخل محل

وبالفحص تبين أنه لم ترد بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وأن المتهمين الثلاثة – جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة المطرية – ارتكبوا الحادث بسبب خلافات مالية بينهم وبين المجني عليهما.



وجرى ضبط المتهمين وبحوزتهم 3 أسلحة بيضاء استخدمت في الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

