الداخلية تضبط 20 شركة سياحية تعمل بدون ترخيص والاحتيال على المواطنين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات في مجال الأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الشركات العاملة في النشاط السياحي "بدون ترخيص" تحسبًا لعمليات النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية)، وتمكنت الأجهزة الأمنية من توجيه ضربة حاسمة لتلك الكيانات الوهمية.

أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام 20 شركة بدون ترخيص بممارسة نشاطها في النصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم رحلات دينية وسياحية مختلفة، وإيهامهم بأنها شركات مرخصة "على خلاف الحقيقة"، مع الترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المبوبة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات، وعُثر داخلها على أختام وأكلاشيهات وجوازات وتذاكر سفر ودفاتر استلام نقدية وكروت دعاية وإعلانات عن رحلات دينية وسياحية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين في إطار خطة الوزارة لضبط الأنشطة غير المشروعة وحماية المواطنين من عمليات النصب باسم السياحة الدينية.

