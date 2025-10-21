القبض على 3 أشخاص أداروا مصنعين للأسمدة المغشوشة والتحفظ على 139 طنا بالإسماعيلية

ضبطت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، 3 أشخاص بالإسماعيلية بتهمة إدارة مصنعين ومحل "بدون ترخيص"لإنتاج الأسمدة والأعلاف الحيوانية بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية قيام 3 أشخاص بإدارة مصنعين- محل "بدون ترخيص" ؛ بالإسماعيلية لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية المغشوشة بإستخدام مواد خام مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



ضبط مصنعين ومحل لإنتاج الأسمدة المغشوشة



وعقب تقنين الإجراءات جرى مداهمة "المصنعين – المحل" وتمكن رجال الشرطة من ضبط الملاك والمديرين المسئولين، وبحوزتهم 139 طن مواد خام ومنتج نهائى لأسمدة وأعلاف حيوانية بدون بيانات ومجهولة المصدر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

