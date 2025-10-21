ناري مش هتبرد، والدة طفل الإسماعيلية القتيل تطالب بتعديل قانون الطفل وإعدام قاتل ابنها

جريمة طفل الإسماعيلية، طالبت مروة قاسم، والدة طفل الإسماعيلية محمد أحمد، الذي قُتل على يد زميله يوسف أيمن عبد الفتاح، بتعديل قانون الطفل، والإعدام شنقًا لقاتل ابنها محمد، الذي يبلغ من العمر 14 عامًا، حتى يكون قاتل ابنها أول من يطبق عليه القانون، بعد تعديله.

والدة طفل الإسماعيلية تطالب بإعدام قاتل ابنها



وجاءت مطالبة مروة قاسم، والدة ضحية الإسماعيلية الطفل محمد أحمد 13 عامًا، بعد نشرها أول تعليق بعد مقتل ابنها، وبرغم من تأكيدات والد الضحية أن أم الطفل محمد تعاني من حالة انهيار، لكنها قالت في أول تعليق لها: "مش هعيط ناري مش هتبرد اللي لما يتعمل فيه زي ما عمل ف ابني واعرف هو عملوا إيه علشان يعمل فيه كدا"، وطالبت بإعدام قاتل ابنها.

وقالت مروة قاسم، أم طفل الإسماعيلية الضحية محمد أحمد، عبر الفيس بوك: "تعديل قانون الطفل والإعدام شنقا لمن ارتكب جريمة القتل لمن هم أقل من 18 عاما. دا مقترح.. هل توافق على تعديل القانون وتكون أول تطبيق له على قاتل الطفل محمد. نعم أم لأ".

أول تعليق للطفل ضحية الإسماعيلية



وكانت أم الطفل قتيل الإسماعيلية مروة قاسم، قد نشرت أول تدوينة لها بعد مقتل طفلها، قالت فيها: "أنا عايزة حق ابني.. يتعدم هو واللي ساعده".

وعبرت عن حزنها فقالت: "مش هعيط.. ناري مش هتبرد اللي لما يتعمل فيه زي ما عمل في ابني وأعرف هو عملوا إيه علشان يعمل فيه كدا..".

وحكت مروة قاسم عن ابنها قائلة: "أنا مش متخيله إن محمد يعرف يأذي حد أو يزعل حد، محمد كان حنين وبيحب الناس، وبيحب يساعد الناس ويحب زميله، قلبه كان أبيض، عمره ماشال من حد ولا فيه حقد أو غل، بالعكس محمد كان وحيد وكان بيحب زميله، وبيعتبرهم إخواته وبيتعامل عادي، كان اللقمة بيقسمها مع أى حد معه في الفصل لو مش معه سندوتشات، ويجي يقولي وأقوله جدع أخدت ثواب، ويفرح كان لو لقي حد محتاج ومعه فلوس يجري يديله، وماشين سوا يقولي ماما هاتي فلوس اشتري حاجه ميقوليش على الثواب اللي هيعمله، اكتشفه وابصله وابتسم واقول تربيتي".

واختتمت مروة قاسم قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل أنا عايزة حق أبني يارب.. ولو قعدت أحكي عمري كله مش هيكفي".

أسرة طفل الإسماعيلية الضحية تعاني من الانهيار



الجدير بالذكر أن محامي أسرة طفل الإسماعيلية المجني عليه، محمد الجبلاوى، قال: "إن أسرة الطفل الضحية ما زالت تعيش صدمة نفسية كبيرة بعد الحادث البشع، وتطالب بتحقيق العدالة الكاملة، وكشف كل من تورط في الجريمة"، مؤكدًا أن بعض القرائن تشير إلى أن الواقعة مخططة وليست وليدة لحظة غضب.

طفل الإسماعيلية الضحية محمد أحمد، فيتو



وكان أحمد محمد مصطفى، والد الطفل محمد ضحية زميله بالإسماعيلية، قد فجّر مفاجأة بشأن التحقيقات، بعد اعتراف الطفل القاتل يوسف بمشاركة والده في الجريمة، وبدأت النيابة في فحص عدد من الكاميرات القريبة من المنزل محل الواقعة، لبيان ما إذا كان هناك شخص آخر ساعد الطفل المشتبه فيه.

وأكد والد الضحية أن "زوجته، والدة محمد المجني عليه في واقعة الإسماعيلية، تعاني من انهيار عصبي في الوقت الحالي، وغير قادرة على الاستيعاب"، قائلًا: "أمه في وضع صعب أوي ومؤلم، الحقيقة إن الأمر صعب علينا كلنا، لكن الصعوبة الأكبر عليها".

الطفل يوسف الجاني، فيتو



قررت جهات التحقيق التحفظ على والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته بمنشار كهربائى، عقب استدعائه والتحقيق معه وكذلك تكليف ضباط المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول علاقة والد المتهم بالواقعة ومدى علمه بارتكاب الواقعة أو المشاركة فيها.



