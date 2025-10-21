الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية توضح حقيقة تعرض محتجز للتعذيب داخل أحد أقسام الإسكندرية

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة تعرض محتجز للتعذيب داخل أحد أقسام الإسكندرية والمتهم فى قضية دعارة.

ضبط المتهم 
ضبط المتهم 


تعليق على الفيس بوك يقود والد محتجز للسجن  

تعود تفاصيل الواقعة برصد تعليق تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بتعرض نجله "مريض بالفشل الكلوى" للتعذيب داخل محبسه بأحد أقسام الشرطة بالإسكندرية وعدم تقديم الرعاية الصحية له – على غير الحقيقة.

خلافات مالية تدفع 3 أشخاص بالتعدي على مسن وآخر داخل محل بالمطرية

القبض على 3 أشخاص أداروا مصنعين للأسمدة المغشوشة والتحفظ على 139 طنا بالإسماعيلية


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 21/9/2023 تم ضبط نجل المذكور (عاطل، مقيم بالإسكندرية) لاتهامه فى واقعة تسهيل وترويج للأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وبعرضه على النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيقات وبتاريخ 26/9/2023 أخلت سبيله على ذمة القضية بضمان مالى، وخلال فترة حبسه شعر المذكور بحالة إعياء وتم نقله لإحدى المستشفيات وتلقى العلاج اللازم وتم إعادته لمحبسه دون تجاوز.

وألقى رجال الشرطة القبض على ناشر التعليق (والد المحتجز  - مقيم بالشرقية) وبمواجهته أقر بنشره لتضرره من سابقة ضبط نجله فى القضية ولغل يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقته مستقبلًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تقديم الرعاية الصحية وزارة الداخلية لاعمال المنافية للاداب والد محتجز للسجن تعليق على الفيس بوك

مواد متعلقة

خلافات مالية تدفع 3 أشخاص بالتعدي على مسن وآخر داخل محل بالمطرية

القبض على 3 أشخاص أداروا مصنعين للأسمدة المغشوشة والتحفظ على 139 طنا بالإسماعيلية

خلاف على ثمن المشروبات يشعل مشاجرة داخل مقهى بالغربية

القبض على منادى سيارات متهم بالبلطجة وفرض رسوم مقابل إيقاف العربات بباب الشعرية

وزير الداخلية ونظيره الرواندى يبحثان تبادل الخبرات وتعزيز آليات التعاون المشترك

ضبط 116 متهما بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في حملة أمنية بالغربية

إصابة شخصين صدمهما سائق دراجة نارية فى المنيا وفر هاربا

وزير الداخلية يبحث مع المستشار الشرطي للأمم المتحدة تعزيز التعاون وحفظ السلام بمناطق النزاعات

الأكثر قراءة

الجنيه الذهب يخسر 2120 جنيه اليوم الثلاثاء بالصاغة

الدكتور حسام حسني محذرا من تناول حقنة البرد: قاتلة (فيديو)

توروب يعلن قائمة الأهلي استعدادًا لمواجهة الاتحاد في الدوري الممتاز

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة عن محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية بأسلوب "النقب"

حبس والد قاتل الإسماعيلية الصغير 4 أيام على ذمة التحقيقات

السيسي يصل بروكسل للمشاركة في القمة المصرية الأوروبية (فيديو وصور)

عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية لـ نادي الزمالك

محظورات فى الدعاية الانتخابية (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025

3 جنيهات انخفاضًا للبلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

إمام مسجد الحسين عن الاحتفال بالمولد: تجديد العهد مع سيدنا النبي وآل البيت

ما حكم الدعاء بأسماء الله الحسنى بعد ختم القرآن؟ الإفتاء تجيب

أمين الفتوى يوضح الحكمة من سؤال الله الملائكة عن عباده (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية