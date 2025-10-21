الداخلية توضح حقيقة تعرض محتجز للتعذيب داخل أحد أقسام الإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة تعرض محتجز للتعذيب داخل أحد أقسام الإسكندرية والمتهم فى قضية دعارة.

ضبط المتهم



تعليق على الفيس بوك يقود والد محتجز للسجن

تعود تفاصيل الواقعة برصد تعليق تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ادعاء أحد الأشخاص بتعرض نجله "مريض بالفشل الكلوى" للتعذيب داخل محبسه بأحد أقسام الشرطة بالإسكندرية وعدم تقديم الرعاية الصحية له – على غير الحقيقة.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 21/9/2023 تم ضبط نجل المذكور (عاطل، مقيم بالإسكندرية) لاتهامه فى واقعة تسهيل وترويج للأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، وبعرضه على النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيقات وبتاريخ 26/9/2023 أخلت سبيله على ذمة القضية بضمان مالى، وخلال فترة حبسه شعر المذكور بحالة إعياء وتم نقله لإحدى المستشفيات وتلقى العلاج اللازم وتم إعادته لمحبسه دون تجاوز.

وألقى رجال الشرطة القبض على ناشر التعليق (والد المحتجز - مقيم بالشرقية) وبمواجهته أقر بنشره لتضرره من سابقة ضبط نجله فى القضية ولغل يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقته مستقبلًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله لادعائه الكاذب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.