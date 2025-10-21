وزير الداخلية ونظيره الرواندى يبحثان تبادل الخبرات وتعزيز آليات التعاون المشترك 

الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور  فنسنت بيروتا – وزير الداخلية بجمهورية رواندا، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.

تعزيز قنوات الاتصال وتبادل الخبرات


واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، مُؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز قنوات الإتصال وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى، مُشيدًا بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التى شاهدها خلال زيارته لأكاديمية الشرطة وتطلعه للإستفادة منها فى صقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية الرواندية فى مختلف المجالات الأمنية.

تقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب 

ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق ــ وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الداخلية بجمهورية رواندا، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن الرواندية  فى ضوء علاقات الصداقة التى تربط البلدين، مُشيرًا إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة والسيبرانية بشتى أشكالها فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

