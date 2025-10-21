ضبط عنصر إجرامي بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد العناصر المتورطة في غسل أموال تُقدر قيمتها بنحو 70 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها عبر توجيهها في أنشطة ظاهرها مشروع، شملت شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء أراضٍ وسيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات اقتصادية مشروعة.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذا التحرك يأتي ضمن خطة شاملة لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية، وحصر ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق.

