الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط عنصر إجرامي بتهمة غسل 70 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي

غسل الأموال، فيتو
غسل الأموال، فيتو

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد العناصر المتورطة في غسل أموال تُقدر قيمتها بنحو 70 مليون جنيه، حصيلة نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة قانونية عليها عبر توجيهها في أنشطة ظاهرها مشروع، شملت شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، وشراء أراضٍ وسيارات، في محاولة لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات اقتصادية مشروعة.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذا التحرك يأتي ضمن خطة شاملة لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير القانونية، وحصر ممتلكات ذوي الأنشطة الإجرامية؛ تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وإحالته إلى الجهات المختصة للتحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غسل الأموال وزارة الداخلية مكافحة الجريمة المنظمة تجارة النقد الأجنبى جرائم الاموال العامة غسيل 70 مليون جنيه جهود وزارة الداخلية المصرية

الأكثر قراءة

رصد أعمال حفر غريبة في محيط سد النهضة، وباحث يكشف: إثيوبيا اخترقت عمق السودان

أُغمي عليه أثناء شرح أحد الدروس، وفاة معلم بإحدى مدارس شرق القاهرة

نقابة العلاج الطبيعي تحيل أخصائية للتحقيق بعد استخدام حقن الفيلر والبوتوكس والميزوثيرابي

إصابة فتاة بإعياء شديد بعد تناولها قطعة حشيش ظنتها "شيكولاتة" بالمطرية

أول تعليق من روسيا على تهديد طائرة بوتين في بولندا

مدروسة بعناية !

تصاعد الأدخنة أسفل دائرى المنيب إثر نشوب حريق (فيديو وصور)

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الثلاثاء

انهيار في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات الثلاثاء، ماذا يحدث بالصاغة؟

أسعار الذهب تواصل تراجعها بمنتصف تعاملات الثلاثاء

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء حلق الذهب في المنام وعلاقته بزيادة قريبا في الأموال

هل شدّ الرحال لزيارة مساجد آل البيت مخالف للسنة؟ أستاذ فقه يحسم الجدل

"أزهر بودكاست" يوثق الدور الوطني للأزهر الشريف في الدفاع عن الوطن وحماية هويته (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية