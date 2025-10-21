ضبط 116 متهما بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في حملة أمنية بالغربية

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية حملات موسعة استهدفت ضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة؛في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

حملة أمنية بالغربية

وأسفرت الحملات عن ضبط 116 قضية بحوزة 116 متهمًا، وعُثر بحوزتهم على قرابة 2 كيلوجرام من مخدر الشابو، وكميات من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة، إضافة إلى 5 فرد خرطوش، طبنجة، بندقية خرطوش، و69 قطعة سلاح أبيض.

كما تمكنت الحملات من إزالة 450 حالة إشغال طريق ضمن جهود إعادة الانضباط للشارع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وجارٍ استمرار الحملات لضبط العناصر الإجرامية وتحقيق الأمن والاستقرار بالمحافظة.

