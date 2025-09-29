أخبار مصر: الداخلية تعلن تفاصيل مقتل صدام، انخفاض أسعار الزيت والبتلو، قمة الدوري بين الأهلي والزمالك، مصرع وإصابة 22 شخصا بالمنيا

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

حصلت "فيتو" على الصور الأولى من حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

كشف مراسل موقع "أكسيوس"، اليوم الإثنين، عن تقدم كبير في المحادثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة.

سجلت أسعار الزيت تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر طن زيت الأولين والصويا والذرة وعباد الشمس، فيما انخفضت أسعار لتر زيت العباد والذرة انخفاضا تراوحت بين 2.5 جنيه و9 جنيهات، فما أسعار زجاجة الزيت اليوم؟

أسدلت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية الستار عن قضية المتهمة مروة يسري الشهيرة ببنت مبارك والمقامة ضدها من الفنانة وفاء عامر، والتي اتهمتها بالسب والقذف وتعمد إزعاج وإنشاء حساب إلكتروني بهدف ارتكاب جريمة.

أيام قليلة تفصلنا عن عودة مجلس الشيوخ، للانعقاد في الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني، وتحديدا في شهر أكتوبر المقبل، بعد الإعلان النهائي عن نتيجة انتخابات 2025.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة الزمالك المقرر لها اليوم الإثنين على ستاد القاهرة.

تستكمل فيتو، رصد أقوال المتهمة البلوجر أم مكة أمام جهات التحقيق، والمتهمة بنشر محتوى غير أخلاقي وغسيل أموال والمحبوسة حاليا على ذمة التحقيقات، في السطور التالية..

شدد قانون الإجراءات الضريبية الموحد على ضرورة التزام الممولين والدخول في منظومة الإقرار الضريبي بشفافية ودقة، حيث نص القانون على فرض غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه على من يثبت تقديمه بيانات خاطئة أو مضللة في الإقرار الضريبي.

أفاد التلفزيون الفلسطيني، اليوم الإثنين، بسقوط شهداء وجرحى جراء قصف طائرات إسرائيلية لمحيط برج السعدي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كشفت الفنانة كارولين عزمي عن تفاصيل رحلتها الشاقة نحو التمثيل، مؤكدة أنها نشأت وسط عائلة متوسطة ومترابطة تضم خمسة أشقاء، بعيدة تمامًا عن الوسط الفني.

سجلت أسعار اللحوم اليوم، تباينا ملحوظًا، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، تفاصيل مقتل صدام صاحب فيديو سوق أبو دياب بقنا بعد تداول مقطع فيديو.

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات القوية في الدوري المصري وتتصدرها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وأيضا مباريات في دوريات أوروبا المختلفة.

شهدت محافظة بني سويف، حادث خروج عدد من عربات أحد قطارات البضائع عن القضبان، وذلك في المنطقة الواقعة بين مدينة ببا وقرية كفر جمعة التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة.

شهدت بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا المقامة في تشيلي تطبيق التقنية الجديدة التي تسمح للمدير الفني بطلب العودة إلى تقنية الفيديو VAR لمراجعة القرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

حدّد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة إرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.



سجل سعر الفراخ ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الإثنين، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعترض صاروخا أطلقته جماعة الحوثي اليمنية، كان متجها لمنطقة تل أبيب.

علق الإعلامي عمرو أديب على القمة الكروية المرتقبة بين الأهلي والزمالك، معتبرًا أنها مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

قال المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل، إن والده بالفعل تقدّم باستقالته في 9 يونيو 1967 بعد الهزيمة، ولم تكن مجرد "تمثيلية" كما يزعم البعض، مؤكدًا أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، اعتبر نفسه المسئول الأول بصفته رئيس الجمهورية، رغم أنه كان قد أسند منذ عام 1962 مسئولية الجيش إلى المشير عبد الحكيم عامر.

