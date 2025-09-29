الإثنين 29 سبتمبر 2025
نجل عبد الناصر: قرار تنحي والدي بعد نكسة 67 لم يكن تمثيلية (فيديو)

قال المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الرئيس الراحل، إن والده بالفعل تقدّم باستقالته في 9 يونيو 1967 بعد الهزيمة، ولم تكن مجرد "تمثيلية" كما يزعم البعض، مؤكدًا أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، اعتبر نفسه المسئول الأول بصفته رئيس الجمهورية، رغم أنه كان قد أسند منذ عام 1962 مسئولية الجيش إلى المشير عبد الحكيم عامر.

عودة جمال عبد الناصر بإرادة شعبية حقيقية

وأوضح نجل الزعيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر” أن عبد الناصر عاد للحكم بإرادة شعبية حقيقية، وكان هدفه إزالة آثار العدوان الإسرائيلي، أي انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة وفقًا لقرار مجلس الأمن، وهو القرار الذي رفضت تل أبيب تنفيذه.

 

رفض جمال عبد الناصر العرض الأمريكي بعد نكسة 67

وأضاف أن الرئيس الراحل رفض عروضًا أمريكية جاءت ما بين أغسطس 1967 و1969، كانت تقضي بإعادة سيناء لمصر مقابل تجاهل القضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة، مشددًا على أن عبد الناصر رفض بشكل قاطع هذا الطرح.

