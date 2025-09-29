بعد تأييد الحكم بحبسها، 4 محطات في قضية مروة يسري الشهيرة بـ"بنت مبارك"

أسدلت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بالإسكندرية الستار عن قضية المتهمة مروة يسري الشهيرة ببنت مبارك والمقامة ضدها من الفنانة وفاء عامر، والتي اتهمتها بالسب والقذف وتعمد إزعاج وإنشاء حساب إلكترونى بهدف ارتكاب جريمة.

وذلك بعدما أيدت المحكمة حكم بالحبس عامين مع الشغل وغرامة 100 ألف جنيه.

وعلى هذا النحو ترصد فيتو أهم محطات هذه القضية في السطور التالية..



_ إلقاء القبض على المتهمة بعد تقديم عدة بلاغات ضدها من الفنانة وفاء عامر.

-النيابة العامة فتحت تحقيقا معها وأحالتها للمحكمة الاقتصادية.

-المحكمة الاقتصادية قضت بمعاقبة التيك توكر مروة يسري بالحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه.

-محكمة الاستئناف أيدت الحكم بحبس المتهمة عامين وغرامة 100 ألف جنيه.

كانت جهات التحقيق بالنيابة الاقتصادية باشرت مع المتهمة التي "تدعي انتسابها لإحدى العائلات" ونشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير ببعض الشخصيات لزيادة نسبة المشاهدة، وتحرر المحضر رقم 1064 لسنة 2025 اقتصادية المنتزه أول، وقررت النيابة الاقتصادية إحالة المتهمة الى المحكمة الاقتصادية لمحاكمتها.

وكانت قد ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمة عقب تقدم الفنانة وفاء عامر ببلاغ ضدها تتهمها فيه بنشر مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تقوم من خلالها بالتشهير بها والزعم بقيامها بالاتجار في الأعضاء البشرية مع سيدة أخرى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المذكورة صانعة محتوى بمواقع التواصل الاجتماعي - مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة وذلك حال تواجدها بمحافظة الإسكندرية وبحوزتها 2 هاتف محمول "بفحصهما فنيًا تبين احتواء إحداهما على محفظة مالية بها مبالغ محولة من الخارج"، وبمواجهتها أقرت باختلاقها تلك الإدعاءات ونشرها على صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي لرفع نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

