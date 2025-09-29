النفط يتراجع مع استئناف صادرات الخام من كردستان العراق

شهدت أسعار النفط هبوطا بنحو واحد بالمئة، خلال تعاملات الإثنين المبكرة، بعد أن استأنف إقليم كردستان العراق صادرات النفط الخام عبر تركيا في مطلع الأسبوع، في الوقت الذي تخطط فيه مجموعة أوبك + لزيادة إنتاج النفط مجددا في نوفمبر، مما يزيد من الإمدادات العالمية.

تحرك الأسواق



بحلول الساعة 00:23 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 63 سنتا أو 0.9 بالمئة لتصل إلى 69.50 دولارا للبرميل، بعد أن استقرت عند أعلى مستوياتها منذ 31 يوليو في تعاملات الجمعة. وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 65.07 دولار للبرميل، بانخفاض 65 سنتا أو 0.99 بالمئة، متخليا عن معظم مكاسب الجمعة، بحسب بيانات وكالة رويترز.

