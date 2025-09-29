تقدم كبير، بوادر اتفاق بين أمريكا وإسرائيل بشأن خطة إنهاء حرب غزة

كشف مراسل موقع "أكسيوس"، اليوم الإثنين، عن تقدم كبير في المحادثات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، بشأن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب غزة.

وكان مبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر قد عقدا اجتماعًا مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث خطة الرئيس ترامب بشأن إنهاء حرب غزة.

ونقل باراك رافيد مراسل الموقع، عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى، قوله إنه "عقب المحادثات بين ويتكوف وكوشنر ونتنياهو، اقترب الجانبان كثيرًا من التوصل إلى اتفاق بشأن خطة ترامب.

وأضاف المسؤول، في تصريحه الذي أورده المراسل، في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس"، أن "موافقة حماس ضرورية أيضًا للتوصل إلى اتفاق وهو ما لم يتم رسميًا بعد".

تزامن ذلك مع تصريح الرئيس الأمريكي ترامب، في مقابلة مع شبكة "ABC" الأمريكية بأنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة.

وقال ترامب خلال المقابلة: "يبدو أن هناك فرصة سانحة لتحقيق السلام في الشرق الأوسط ونحن نسير على ما يرام".

ونقلت الشبكة الأمريكية قد نقلت عن مصادر قولها إن نتنياهو ومستشاريه بحثوا، لعدة ساعات، مقترح ترامب لوقف إطلاق النار بغزة خلال اجتماع مع ويتكوف.

وكان نتنياهو قد قال، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن "مقترح ترامب لا يزال قيد الدراسة، في حين يعمل فريقه مع المسؤولين الأمريكيين لتأمين إطلاق سراح الرهائن وتفكيك حماس".

وقال: "آمل أن نتمكن من تحقيق ذلك، لأننا نريد تحرير رهائننا. نريد التخلص من حكم حماس ونزع سلاحها، ونزع سلاح غزة، وبناء مستقبل جديد لسكان غزة والإسرائيليين على حد سواء، وللمنطقة بأسرها".

يأتي ذلك في الوقت الذي اتضحت فيه تفاصيل الخطة، والتي تتضمن إمكانية إنهاء الحرب على الفور وإجراء تبادل للأسرى، وإنشاء سلطة فلسطينية مدعومة أمريكيًا لحكم غزة مؤقتًا، وإمكانية إخراج قادة "حماس" من غزة وعرض العفو على آخرين، بحسب الشبكة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.