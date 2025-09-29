الإثنين 29 سبتمبر 2025
خروج عربات قطار بضائع عن القضبان في بني سويف

خروج عربات قطار بضائع عن القضبان في بني سويف

شهدت محافظة بني سويف، حادث خروج عدد من عربات أحد قطارات البضائع عن القضبان، وذلك في المنطقة الواقعة بين مدينة ببا وقرية كفر جمعة التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة.

 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إلى موقع الحادث، كما توجهت قيادات هيئة السكك الحديدية لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

ولم ترد حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية جراء الحادث.

 

