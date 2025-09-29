خروج عربات قطار بضائع عن القضبان في بني سويف

شهدت محافظة بني سويف، حادث خروج عدد من عربات أحد قطارات البضائع عن القضبان، وذلك في المنطقة الواقعة بين مدينة ببا وقرية كفر جمعة التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إلى موقع الحادث، كما توجهت قيادات هيئة السكك الحديدية لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولم ترد حتى الآن أي أنباء عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية جراء الحادث.

