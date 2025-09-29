الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

كارولين عزمي: اشتغلت في عيادة تجميل بـ 850 جنيه وفي حضانة بـ 650

كارولين عزمي، فيتو
كارولين عزمي، فيتو

كشفت الفنانة كارولين عزمي عن تفاصيل رحلتها الشاقة نحو التمثيل، مؤكدة أنها نشأت وسط عائلة متوسطة ومترابطة تضم خمسة أشقاء، بعيدة تمامًا عن الوسط الفني.


وقالت خلال لقائها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس، بقناة “دي إم سي”: "منذ طفولتي كنت أقلد الشخصيات أمام المرآة، وأكثر فنانة أحببتها كانت نادية الجندي، خصوصًا في أدوارها الشعبية".

 

رغبة الأب.. "حقوق بدل فنون"

وأشارت كارولين إلى أن والدها كان يتمنى أن تلتحق بكلية الحقوق، معتبرًا أن شخصيتها "الشقية" تناسب المجال، لكنها كانت تفكر في طريق آخر تمامًا.

قرار جريء دون علم الوالد

وتروي كارولين عن الخطوة المفصلية في حياتها: “وأنا عندي 17 سنة، بحثت على الإنترنت عن معهد للتمثيل، ولما عرفت معهد الفنون المسرحية روحت وقدمت أوراقي من غير ما والدي يعرف. والدتي بس كانت في الصورة”.

 

وظيفتان لتغطية نفقات التدريب

وعن التحديات المادية التي واجهتها، قالت: "كنت محتاجة فلوس علشان ورش التدريب قبل امتحان القبول. اشتغلت في حضانة من 8 الصبح لـ2 الظهر بـ650 جنيه، وبعدها في عيادة تجميل من 3 العصر لـ 8 بالليل بـ 850 جنيه. كنت بجمع الفلوس عشان حلمي".

لحظة القبول.. فرحة بنكهة الخوف

واستعادت كارولين مشاعرها عند إعلان نتيجة القبول بالمعهد: "اتقبلت ضمن 20 شخص من 3 آلاف متقدم، كنت طايرة من الفرحة، لكن في نفس الوقت قلبي مقبوض ومش عارفة هواجه والدي إزاي".

كارولين عزمي الفنانة كارولين الفنانة كارولين عزمي إسعاد يونس برنامج صاحبة السعادة

