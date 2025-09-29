مصرع وإصابة 22 شخصا، اللقطات الأولى لحادث انقلاب أتوبيس المنيا

حصلت "فيتو" على الصور الأولى من حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا الذي أسفر عن مصرع 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي وتحديدا أمام مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثث داخل مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

