أبرزها قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، مواعيد مباريات اليوم
تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات القوية في الدوري المصري وتتصدرها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وأيضا مباريات في دوريات أوروبا المختلفة.
الدوري المصري الممتاز
الجونة × سيراميكا كليوباترا 5 مساء
الإسماعيلي × البنك الأهلي 5 مساء
الأهلي × الزمالك 8 مساء
الدوري الإنجليزي الممتاز
إيفرتون × وست هام 10 مساء
الدوري الإسباني
فالنسيا × ريال أوفييدو 10 مساء
الدوري الإيطالي
بارما × تورينو.5.30 مساء
جنوى × لاتسيو 9.45 مساء
دوري أبطال آسيا – النخبة
ناساف كارشي × الهلال 4.45 مساء
الغرافة × الشرطة 7 مساء
تراكتور × الوحدة 7 مساء
السد × باختاكور 9.45 مساء
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا