أبرزها قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، مواعيد مباريات اليوم

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات القوية في الدوري المصري وتتصدرها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وأيضا مباريات في دوريات أوروبا المختلفة.

الدوري المصري الممتاز

الجونة × سيراميكا كليوباترا 5 مساء

الإسماعيلي × البنك الأهلي 5 مساء

الأهلي × الزمالك 8 مساء

الدوري الإنجليزي الممتاز

إيفرتون × وست هام 10 مساء

الدوري الإسباني

فالنسيا × ريال أوفييدو 10 مساء



الدوري الإيطالي

بارما × تورينو.5.30 مساء

جنوى × لاتسيو 9.45 مساء



دوري أبطال آسيا – النخبة

ناساف كارشي × الهلال 4.45 مساء

الغرافة × الشرطة 7 مساء

تراكتور × الوحدة 7 مساء

السد × باختاكور 9.45 مساء

