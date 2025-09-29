الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أبرزها قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، مواعيد مباريات اليوم

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات القوية في الدوري المصري وتتصدرها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وأيضا مباريات في دوريات أوروبا المختلفة.

الدوري المصري الممتاز

 الجونة × سيراميكا كليوباترا 5 مساء

 الإسماعيلي × البنك الأهلي 5 مساء

 الأهلي × الزمالك 8 مساء

 الدوري الإنجليزي الممتاز

 إيفرتون × وست هام 10  مساء

 الدوري الإسباني

 فالنسيا × ريال أوفييدو 10 مساء
 

الدوري الإيطالي

 بارما × تورينو.5.30 مساء
 جنوى × لاتسيو 9.45 مساء
 

 دوري أبطال آسيا – النخبة

 ناساف كارشي × الهلال 4.45 مساء

 الغرافة × الشرطة 7 مساء

 تراكتور × الوحدة 7 مساء

 السد × باختاكور 9.45 مساء

