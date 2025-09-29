الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

عمرو أديب عن مباراة القمة: لو الزمالك فاز هوزع شربات وبونبوني (فيديو)

عمرو أديب، فيتو
عمرو أديب، فيتو

علق الإعلامي عمرو أديب على القمة الكروية المرتقبة بين الأهلي والزمالك، معتبرًا أنها مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

 

ديربي القاهرة.. لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

وقال عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: “من يفوز اليوم في مباراة الأهلي والزمالك؟ طبعا دائما يقولون إنها مباراة لا تقبل القسمة على اثنين طبعا ممكن تقبل لو اتعادلوا لكن في الغالب وأكثر الأحيان هناك منتصر وبطل وبطولة خاصة اسمها ديربي الأهلي والزمالك”.

حظوظ الأهلي والزمالك في مباراة القمة


وتابع: "نحن لا نريد أن نتوقف عند التاريخ، لو توقفنا عند التاريخ يفوز الأهلي ولكن لو توقفنا عند الحاضر والمستوى يفوز الزمالك".

 

واختتم: "إن شاء الله اليوم يسعد الأكثر عرقا وتعبا وإن شاء الله قلبي لن يقطر دما بل سأوزع شربات وجاتوه وحلويات وبونبوني وقلبي لن يقطر دما.. كيف ستكون الحيلة والمكر ولمن الحظ؟".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمرو أديب مباراة القمة مباراة الأهلي والزمالك الأهلى والزمالك الأهلي الزمالك

مواد متعلقة

استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي

عماد النحاس يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة

الدوري الممتاز، زيزو علي رأس غيابات الأهلي أمام الزمالك

عمرو أديب يحمس لاعبي الزمالك قبل قمة الأهلي بالدوري (فيديو)

الأكثر قراءة

وزير الري يكشف الهدف الخفي من بناء سد النهضة

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 2-1 ويتصدر الدوري الإسباني

استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الأهلي

المقاولون العرب يعلن رحيل مدربه محمد مكي

كرة اليد، الأهلي يخسر من فيزبريم ويتأهل لقبل نهائي مونديال الأندية

عماد النحاس يستقر على قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك في القمة

وزير الري: مشروعات حماية الإسكندرية من الغرق لا تتوقف

تزن ربع طن، الحماية المدنية تنجح في إنزال جثة متحللة بمدينة نصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في الأسواق

القصدير يسجل 34 ألف دولار في البورصات العالمية اليوم

أسعار المانجو اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، عاصفة ارتفاع تضرب معظم الأصناف

من الفوضى إلى التقنين، هل ساهم قانون السايس في إعادة الالتزام للشارع المصري؟

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالخوف من خوض تجارب جديدة

شروط وجوب نفقة الزوجة والأولاد على الزوج

اتقدمت لبنت ورفضتني واتريقت على ظروفي، أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads