عمرو أديب عن مباراة القمة: لو الزمالك فاز هوزع شربات وبونبوني (فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب على القمة الكروية المرتقبة بين الأهلي والزمالك، معتبرًا أنها مباراة لا تقبل القسمة على اثنين.

ديربي القاهرة.. لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

وقال عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: “من يفوز اليوم في مباراة الأهلي والزمالك؟ طبعا دائما يقولون إنها مباراة لا تقبل القسمة على اثنين طبعا ممكن تقبل لو اتعادلوا لكن في الغالب وأكثر الأحيان هناك منتصر وبطل وبطولة خاصة اسمها ديربي الأهلي والزمالك”.

حظوظ الأهلي والزمالك في مباراة القمة



وتابع: "نحن لا نريد أن نتوقف عند التاريخ، لو توقفنا عند التاريخ يفوز الأهلي ولكن لو توقفنا عند الحاضر والمستوى يفوز الزمالك".

واختتم: "إن شاء الله اليوم يسعد الأكثر عرقا وتعبا وإن شاء الله قلبي لن يقطر دما بل سأوزع شربات وجاتوه وحلويات وبونبوني وقلبي لن يقطر دما.. كيف ستكون الحيلة والمكر ولمن الحظ؟".

