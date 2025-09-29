الإثنين 29 سبتمبر 2025
الداخلية تعلن تفاصيل مقتل صدام صاحب فيديو سوق أبو دياب بقنا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، تفاصيل مقتل صدام صاحب فيديو سوق أبو دياب بقنا بعد تداول مقطع فيديو.

وذكر بيان أمني؛ في إطار تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد العناصر الإجرامية بفرض السيطرة على الأهالي بإحدى القرى بقنا وممارسته أعمال البلطجة وإطلاقه أعيرة نارية لترويع الأهالي داخل أحد الأسواق التجارية بذات القرية.


وبالفحص تمكن رجال الشرطة من تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عنصر إجرامي شديد الخطورة سبق الحكم عليه واتهامه في جنايات "سلاح – سرقة بالإكراه – ضرب – إطلاق أعيرة نارية ".

وعقب تقنين الإجراءات تم تتبعه وتحديد مكان اختبائه بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوى بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا.

وبمداهمة مكان اختبائه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرعه، وضُبط بحوزته (بندقية آلية – كمية من المواد المخدرة "حشيش – شابو ") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


الجدير بالذكر بأن سجل المتهم صدام، 32 عامًا من أبو دياب شرق، سبق اتهامه في قضايا فرض سيطرة وحيازة أسلحة نارية، وكان يشتهر بتهديد التجار لانتزاع مبالغ مالية منهم بالقوة.

