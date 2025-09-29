الإثنين 29 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الإثنين في مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو
ads

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة اليوم، ويسود طقس خريفى معتدل حار أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

طقس السبت، تحذير من نشاط الرياح وارتفاع الأمواج بخليج السويس والبحر المتوسط

طقس اليوم الجمعة، أجواء خريفية وأمطار متوسطة بهذه المناطق


الطقس اليوم فى  الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة في أول الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 23  ودرجة الحرارة العظمى 33

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 23 و درجة الحرارة العظمى 34

بنها: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى  33

الإسكندرية:درجة الحرارة: 21 ودرجة الحرارة العظمى 30

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 29

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 29  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 19  و درجة الحرارة العظمى 33

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 30

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 30

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 33

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى  33

السويس: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى: 32

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 37  

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 36

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 34

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  20 ودرجة الحرارة العظمى 34  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة  الحرارة العظمى 34

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 21  ودرجة الحرارة العظمى:  35

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  23 ودرجة الحرارة العظمى 37

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 39

أسوان: درجة الحرارة  24  ودرجة الحرارة العظمى 39  
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطقس اليوم درجات الحرارة اليوم الاثنين درجات الحرارة اليوم الأرصاد الجوية درجة الحرارة اليوم

مواد متعلقة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين

درجات الحرارة غدا الإثنين في مصر

كثيفة على هذه الطرق، تحذير من الشبورة المائية غدا الإثنين

ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار، تحذير من الملاحة البحرية بخليج السويس

خريف بالقاهرة و"حر الصيف" يهب مجددا على الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

الأرصاد تحذر من 5 ظواهر جوية تعكر صفو اعتدال درجات الحرارة

الأكثر قراءة

6 جنيهات انخفاضا في العويس والبلدي، أسعار المانجو اليوم الإثنين 29 سبتمبر 2025

ما هي عقوبة إرسال الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته؟

6 جنيهات تراجعا في اللتر، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

مصرع وإصابة 22 شخصا، اللقطات الأولى لحادث انقلاب أتوبيس المنيا

بديل محمد مكي في المقاولون بعد إعلان رحيله رسميا

البتلو يتراجع 45 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

طن السلفات يرتفع 2674 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

ما هي عقوبة إرسال الرسائل الإلكترونية لشخص دون موافقته؟

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 7 أصناف في سوق العبور

بإجمالي 5000 دارس، شروط التقديم في برامج رواق القرآن الكريم لأبنائنا في الخارج

طن السلفات يرتفع 2674 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

عاقبت الرئيس الفرنسي الأسبق بالسجن والغرامة.. ناتالي غفارين صاحبة الحكم التاريخي ضد ساركوزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 29 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads