موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز

الأهلي والزمالك،
الأهلي والزمالك، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة الزمالك المقرر لها اليوم الإثنين على ستاد القاهرة. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري 

 ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في الثامنة مساء الإثنين على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك 

وتنقل قنوات أون سبورت حصريا مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2025.

قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك 

حراسة المرمى: محمد الشناوي ـ محمد سيحا ـ مصطفى شوبير.

خط الدفاع: ياسين مرعي ـ عمر كمال ـ ياسر إبراهيم ـ مصطفى العش ـ محمد هاني ـ أحمد نبيل كوكا ـ أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان ـ محمود حسن تريزيجيه ـ أحمد رضا ـ أحمد عبد القادر ـ مروان عطية ـ حسين الشحات ـ أشرف بن شرقي ـ أليو ديانج ـ طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف ـ حمزة عبد الكريم.

