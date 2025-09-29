الأعلى للجامعات يعلن نتائج اختبارات الشهادات الفنية للالتحاق بكليتي الزراعة والحقوق

أعلن المجلس الأعلى للجامعات نتيجة اختبارات المعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على المعاهد الفنية التجارية "شعبة قانون" والتي تعقد تحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات وذلك للالتحاق بإحدى كليات الحقوق بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2025/2026.

للاطلاع على النتيجة يمكنكم الدخول هنــــــــــــــا.

كما أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن نتيجة اختبارات الدبلومات الفنية للطلاب الحاصلين على المدارس الفنية الزراعية "نظام الثلاث سنوات" والتي تعقد تحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات وذلك للالتحاق بإحدى كليات الزراعة بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2025/2026.

للاطلاع على النتيجة يمكنكم الدخول من هنــــــــــــــا.

