أخبار الحوادث اليوم: الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة فيديو"أنت فلاح من المنوفية".. إنقاذ 26 طفلا من التسول بشوارع القاهرة والجيزة.. ضبط شبكة دعارة داخل نادي صحي في النزهة

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالترجل من سيارته والتعدي على القائم بتصوير المقطع بالسب بالجيزة، وتبين أن المذكورين تقدما ببلاغات متبادلة بقسم شرطة الشيخ زايد بالتعدي على بعضهما بالسب والضرب في إطار الخلافات على أولوية المرور.

كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بـقسم شرطة التبين بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته وطلب مبالغ مالية منه بالقاهرة، تبين أن المتهم أصاب نفسه، وتم ضبطه.

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التضرر من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، بزعم الترويج لشركات استثمارية تقدم أرباحا دورية بـ الجيزة، وتم ضبط المتهمين.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من القبض على 3 أشخاص بتهمة استغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول بنطاق القاهرة والجيزة.

تصدر محكمة جنح الإسكندرية الاقتصادية برئاسة المستشار محمود حسن، وعضوية المستشارين أحمد فوزي وزياد مباشر، غدا السبت، حكمها علي التيك توكر مروة يسري الشهيرة بـ"ابنة مبارك المزعومة" في الدعوى المقامة ضدها من الفنانة وفاء عامر بتهمة السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

سقطت سيارة ملاكي داخل المياه بمنطقة ملاحة العجيزي المجاورة لسوق الإثنين بمدينة طنطا منذ قليل ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي المتواجدين في محيط الحادث.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بقتل شاب طعنا بالسكين فى مشاجرة بـ منطقة الهرم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث زعمت صاحبته عملها داخل لجان للبحث عن الآثار بالمنوفية، مدعية قيام الحراسة المرافقة من رجال الشرطة بإبلاغ بعض الأشخاص بما يتم من أعمال الحفر.

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على تيك توكر بتهمة نشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظًا خارجة تتنافى مع قيم المجتمع، وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام بالدقهلية.

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة الاعتداء على مواطن بسلاح أبيض في دار السلام.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء والألعاب النارية بسبب خلاف علي افتراش الطريق لبيع الفاكهة في منطقة البساتين.

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بسرقة مركبة "توك توك" أثناء توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم إمبابة.

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، في ضبط القائمين على إدارة 6 شركات غير مرخصة بمحافظة الغربية، تورطوا في النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لاتهامه بإدارة نادٍ صحي غير مرخص بدائرة قسم شرطة النزهة في القاهرة، واستغلاله في ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من توجيه ضربة أمنية ناجحة في عدد من المحافظات، أسفرت عن مصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط كميات كبيرة من المخدرات والأسلحة.

