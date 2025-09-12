الجمعة 12 سبتمبر 2025
الداخلية تنقذ 26 طفلا من التسول بشوارع القاهرة والجيزة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، من القبض على 3 أشخاص بتهمة استغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول بنطاق القاهرة والجيزة.

إستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة تفيد قيام (3 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية")  بتهمة استغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتى ( القاهرة – الجيزة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبصحبتهم  (26 حدثا) من المعرضين للخطر، حال  ببيع السلع والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم المجنى عليهم لأهليتهم وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول لأهليته لإحدى دور الرعاية.

