ضبط شبكة دعارة داخل نادي صحي في النزهة

ضبط شبكة دعارة اتخذت
ضبط شبكة دعارة اتخذت نادى صحى ستارا لممارسة الأعمال المنافية

 تمكنت  أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، لاتهامه بإدارة نادٍ صحي غير مرخص بدائرة قسم شرطة النزهة في القاهرة، واستغلاله في ممارسة أعمال منافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

 

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن المتهم كان يدير النادي الصحي لتسهيل ممارسة الأعمال المنافية لراغبي المتعة، مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت الأجهزة الأمنية الموقع، وتمكنت من ضبط المتهم الرئيسي وبصحبته 7 سيدات، و5 أشخاص آخرين (بينهم 2 لهم معلومات جنائية). 

وبمواجهتهم، اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي كما ورد في التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق. 

