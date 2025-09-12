ضبط متهمة بترويج ادعاءات وهمية بشأن أعمال تنقيب آثار في المنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث زعمت صاحبته عملها داخل لجان للبحث عن الآثار بالمنوفية، مدعية قيام الحراسة المرافقة من رجال الشرطة بإبلاغ بعض الأشخاص بما يتم من أعمال الحفر.

بالفحص تبين أن السيدة لها معلومات جنائية، وأنها دأبت على التقدم بطلبات للجهات المختصة لإجراء حفائر علمية بقطعة أرض مملوكة لها بمركز أشمون "على غير الحقيقة".

كما قامت بالتشهير بأعضاء اللجنة والإساءة لسمعتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التربح من الأرض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب ونشر الشائعات.

