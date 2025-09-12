الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط متهمة بترويج ادعاءات وهمية بشأن أعمال تنقيب آثار في المنوفية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث زعمت صاحبته عملها داخل لجان للبحث عن الآثار بالمنوفية، مدعية قيام الحراسة المرافقة من رجال الشرطة بإبلاغ بعض الأشخاص بما يتم من أعمال الحفر.

بالفحص تبين أن السيدة لها معلومات جنائية، وأنها دأبت على التقدم بطلبات للجهات المختصة لإجراء حفائر علمية بقطعة أرض مملوكة لها بمركز أشمون "على غير الحقيقة".

كما قامت بالتشهير بأعضاء اللجنة والإساءة لسمعتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التربح من الأرض.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها لادعائها الكاذب ونشر الشائعات.

معلومات جنائية مركز أشمون كشف ملابسات نشر الشائعات ادعاءات كاذبة أجهزة الأمن وزارة الداخلية

