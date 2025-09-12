الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة فيديو "أنت فلاح من المنوفية"

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالترجل من سيارته والتعدي على القائم بتصوير المقطع بالسب بالجيزة، وتبين أن المذكورين تقدما ببلاغات متبادلة بقسم شرطة الشيخ زايد بالتعدي على بعضهما بالسب والضرب في إطار الخلافات على أولوية المرور.

فيديو أنت فلاح من المنوفية

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بالترجل من سيارته والتعدي على القائم بتصوير المقطع بالسب بالجيزة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 سبتمبر الجاري تقدم المذكوران ببلاغات متبادلة بقسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة بالتعدى على بعضهما بالسب والضرب فى إطار الخلافات على أولوية المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

