استجابة لـ"فيتو"، الداخلية تكشف تفاصيل واقعة الاعتداء بسلاح أبيض على مواطن في دار السلام

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة الاعتداء على مواطن بسلاح أبيض في دار السلام.

جاء ذلك استجابة لما نشرته “ فيتو” بتاريخ (8) سبتمبر الجارى، مُتضمنًا خبرًا تحت عنوان (مشهد صادم، شاب يثير الذعر بسلاح أبيض فى دار السلام).

مشهد صادم، شاب يثير الذعر بسلاح أبيض في دار السلام (فيديو)

وكان مقطع فيديو متداول أظهر لحظة الاعتداء بسلاح أبيض على مواطن، عقب مشادة كلامية نشبت بين الطرفين.

وتبين أن الخلاف وقع بسبب توقف أحد الأشخاص أسفل منزل الآخر برفقة فتاة، ما أدى إلى مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء جسدي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، كما تم العثور بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

