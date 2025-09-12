الجمعة 12 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استجابة لـ"فيتو"، الداخلية تكشف تفاصيل واقعة الاعتداء بسلاح أبيض على مواطن في دار السلام

ضبط المتهم
ضبط المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات واقعة الاعتداء على مواطن بسلاح أبيض في دار السلام.

جاء ذلك استجابة لما نشرته “ فيتو” بتاريخ (8) سبتمبر الجارى، مُتضمنًا خبرًا تحت عنوان (مشهد صادم، شاب يثير الذعر بسلاح أبيض فى دار السلام).

مشهد صادم، شاب يثير الذعر بسلاح أبيض في دار السلام (فيديو)


وكان مقطع فيديو متداول أظهر لحظة الاعتداء بسلاح أبيض على مواطن، عقب مشادة كلامية نشبت بين الطرفين.

 وتبين أن الخلاف وقع بسبب توقف أحد الأشخاص أسفل منزل الآخر برفقة فتاة، ما أدى إلى مشادة كلامية تطورت إلى اعتداء جسدي.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، كما تم العثور بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعتداء بسلاح أبيض الأجهزة الأمنية الداخلية تكشف ملابسات النيابة العامة دائرة قسم شرطة دار السلام

مواد متعلقة

الداخلية تضبط مصانع ومخازن غير مرخصة للأدوية والمستحضرات الطبية والتجميل

تحويلات مرورية بالجيزة بسبب أعمال مشروع المونوريل لمدة 3 أيام

بعد تداول فيديو للواقعة.. سقوط المتهمين بسرقة "توك توك" إمبابة

ضبط 103 آلاف مخالفة مرورية وإجراء فحص مخدرات لـ 2271 سائقا خلال 24 ساعة

دورة تدريبية للضباط فى قواعد "نيلسون مانديلا" لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح

ضبط 6 شركات وهمية لاتهامهم بالنصب على راغبي السفر بالغربية

ضبط 7 عناصر جنائية بتهمة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

ضبط شبكة دعارة داخل نادي صحي في النزهة

الأكثر قراءة

الضابط كلبشه في ماسورة الصرف الصحي، تفاصيل سقوط عبده شارون ومعاونيه بحدائق القبة (فيديو)

الداخلية تكشف تفاصيل جديدة في واقعة فيديو "أنت فلاح من المنوفية"

زيادة 11 جنيهًا، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

اتحاد جدة يكتسح الفتح برباعية في الدوري السعودي

سحب منخفضة، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا بالقاهرة والمحافظات

سبب استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك لمواجهة المصري في الدوري

أول تعليق من شيكابالا بعد توليه رئاسة نادي جي (فيديو)

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع سيراميكا.. الزمالك والإسماعيلي.. انطلاق دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة الفاتحة في المنام وعلاقته بالحماية من الحسد والحقد

هل يجوز إخراج قيمة كفارة اليمين مالا؟ الإفتاء ترد

الإفتاء: يجوز بيع العملات عبر المنصات الإلكترونية بهذا الشرط

المزيد
الجريدة الرسمية
ads