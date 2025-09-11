الخميس 11 سبتمبر 2025
حوادث

استخدم الكلب سلاحا، كشف ملابسات مشاجرة منطقة الأهرام بالجيزة

حبس المتهمين
حبس المتهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ضبط المتورطين بمشاجرة شهدتها منطقة الأهرام بالجيزة، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة الأهالي من قيام بعض الأشخاص بممارسة أعمال بلطجة، والتعدي على قائد مركبة "توك توك" باستخدام سلاح أبيض وكلب.

 تفاصيل الواقعة

بالفحص تبين أن المشاجرة نشبت بين طرف أول مكون من 3 أشخاص وطرف ثان شخص واحد، جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وخلال المشاجرة تبادلوا الاعتداء بالضرب، وقام أحد المتهمين من الطرف الأول باستخدام كلب لترويع الطرف الثاني، وذلك على خلفية خلافات بينهم بسبب المزاح.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف الواقعة وبحوزتهم أسلحة بيضاء، وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكابهم الواقعة وجرى تسليم الكلب للجهات البيطرية المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

