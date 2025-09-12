الجمعة 12 سبتمبر 2025
حريق يلتهم ميكروباص داخل موقف في الغربية

حريق يلتهم ميكروباص
حريق يلتهم ميكروباص داخل موقف كفر بلشاي في الغربية

اندلع حريق مفاجئ اليوم الجمعة في ميكروباص أثناء تواجده داخل أحد المواقف بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، ما أسفر عن تفحم السيارة بالكامل دون وقوع إصابات بشرية.

 

وكان عدد من الأهالي والسائقين قد حاولوا السيطرة على النيران في اللحظات الأولى قبل أن تصل قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية التي دفعت بسيارة إطفاء تمكنت من إخماد الحريق، ومنع امتداد النيران إلى باقي السيارات بالموقف.

وأكد شهود العيان أن الحريق ألحق خسائر فادحة بصاحب السيارة، بينما نجا السائق ومن حوله من كارثة محققة داعين له بالصبر والتعويض في هذه المحنة.

من جانبها بدأت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحريق، فيما رجّحت المعاينة الأولية أن يكون بسبب ماس كهربائي بالسيارة.

