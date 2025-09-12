حريق يلتهم ميكروباص داخل موقف في الغربية

اندلع حريق مفاجئ اليوم الجمعة في ميكروباص أثناء تواجده داخل أحد المواقف بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، ما أسفر عن تفحم السيارة بالكامل دون وقوع إصابات بشرية.

وكان عدد من الأهالي والسائقين قد حاولوا السيطرة على النيران في اللحظات الأولى قبل أن تصل قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية التي دفعت بسيارة إطفاء تمكنت من إخماد الحريق، ومنع امتداد النيران إلى باقي السيارات بالموقف.

وأكد شهود العيان أن الحريق ألحق خسائر فادحة بصاحب السيارة، بينما نجا السائق ومن حوله من كارثة محققة داعين له بالصبر والتعويض في هذه المحنة.

من جانبها بدأت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تحقيقاتها لمعرفة أسباب الحريق، فيما رجّحت المعاينة الأولية أن يكون بسبب ماس كهربائي بالسيارة.

