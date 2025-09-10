ضبط 35 طفلا أثناء أعمال التسول واستجداء المارة في القاهرة والجيزة

نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط (35 حدثًا) من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بأعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمناطق متفرقة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال إلى ذويهم مع أخذ التعهدات الكاملة بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لضمان توفير الحماية والدعم اللازم لهم.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة استغلال الأطفال، حماية حقوق الطفل، مواجهة التسول في الشوارع، وتعزيز الأمن المجتمعي.

