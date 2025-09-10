الأربعاء 10 سبتمبر 2025
ضبط 35 طفلا أثناء أعمال التسول واستجداء المارة في القاهرة والجيزة

نجحت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط (35 حدثًا) من المعرضين للخطر أثناء قيامهم بأعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بمناطق متفرقة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال إلى ذويهم مع أخذ التعهدات الكاملة بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لضمان توفير الحماية والدعم اللازم لهم.

 

ضبط سائق نقل جماعي يتعاطى المواد المخدرة أثناء نقل الركاب بالجيزة

تحرير 950 مخالفة ملصق إلكتروني ورفع 35 سيارة ودراجة نارية متهالكة

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة استغلال الأطفال، حماية حقوق الطفل، مواجهة التسول في الشوارع، وتعزيز الأمن المجتمعي. 

