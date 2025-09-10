بسبب سيجارة، التقرير الطبي لطالب تعدى صديقه عليه بالهرم

كشف التقرير الطبي لطالب اعتدى عليه صديقه في منطقة الهرم، أن الضحية أصيب بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ، تسبب في فقدانه الوعي.

وكشفت التحقيقات أن المتهم هو صديق المجني عليه، البالغ من العمر 15 عاما، وأنه أقدم على الاعتداء عليه، بسبب سيجارة كان قد أشعلها المجني عليه أثناء سيرهما معا، حيث لامست السيجارة عن غير قصد جسد المتهم، مما أدى إلى شعوره بالألم ونشبت بينهم مش كلامية، لينتهي به الأمر بالتعدي على صديقه بحجر.

إستقبال شاب مصاب بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة



البداية كانت بتلقى الرائد مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، إخطارا من المستشفى باستقبال شاب مصاب بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة.

على الفور، وجه اللواء علاء فتحي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، رجال الأمن إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة والفحص.



تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم بقيادة العقيد محمد الجوهري، مفتش مباحث الهرم، والذي اعترف بإرتكابه الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

