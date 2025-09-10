الخميس 11 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بسبب سيجارة، التقرير الطبي لطالب تعدى صديقه عليه بالهرم

التحقيق في الواقعة
التحقيق في الواقعة

كشف التقرير الطبي لطالب اعتدى عليه صديقه في منطقة الهرم، أن الضحية أصيب بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ، تسبب في فقدانه الوعي. 

 

وكشفت التحقيقات أن المتهم هو صديق المجني عليه، البالغ من العمر 15 عاما، وأنه أقدم على الاعتداء عليه، بسبب سيجارة كان قد أشعلها المجني عليه أثناء سيرهما معا، حيث لامست السيجارة عن غير قصد جسد المتهم، مما أدى إلى شعوره بالألم ونشبت بينهم مش كلامية، لينتهي به الأمر بالتعدي على صديقه بحجر.

 

إستقبال شاب مصاب بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة


البداية كانت بتلقى الرائد مصطفى الدكر، رئيس مباحث الهرم، إخطارا من المستشفى باستقبال شاب مصاب بنزيف في المخ وكسر في الجمجمة.

 

على الفور، وجه اللواء علاء فتحي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، رجال الأمن إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة والفحص.


تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهم بقيادة العقيد محمد الجوهري، مفتش مباحث الهرم، والذي اعترف بإرتكابه الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهرم مباحث الهرم الجيزة

مواد متعلقة

النيابة تباشر التحقيق بواقعة انتحار ترزي بعدما قتل زوجته بالهرم

الأكثر قراءة

القناص فوق السطح، مقطع فيديو يرصد قاتل كيرك قبل تنفيذ العملية

عناق وقبلة مثيرة، صورة روبن نيفيز مع أرملة جوتا تثير ضجة في الوسط الرياضي

القبض على قاتل الناشط اليميني تشارلي كيرك

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال بـ 45 جنيها وقفزة جديدة في الجوافة

زكريا أحمد قريشي، أول صورة للمشتبه به في قتل الناشط الأمريكي تشارلي كيرك

محكوم عليه بالإعدام، ماذا فعل مغني الراب الإيراني "تتلو" ليستثنى من لائحة العفو

بعد الجدول الجديد، موعد صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

خدمات

المزيد

3 ظواهر جوية تعكر صفو الأجواء الخريفية، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

أسعار سيارات رينو ميجان خلال شهر سبتمبر

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تل أبيب تواصل إجرامها.. عدوان إسرائيلي مكثف على اليمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 11 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads