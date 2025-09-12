القبض على تيك توكر بتهمة نشر فيديوهات رقص خادشة للحياء بالدقهلية

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على تيك توكر بتهمة نشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن ألفاظًا خارجة تتنافى مع قيم المجتمع، وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام بالدقهلية.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن ألفاظًا خارجة تتنافى مع قيم المجتمع، وقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء العام.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة ( مقيمة بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية)، وبمواجهتها أقرت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

