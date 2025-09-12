الداخلية تكشف حقيقة اعتداء مباحث التبين على عنصر إجرامي (فيديو)

كشفت وزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ادعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بـقسم شرطة التبين بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته وطلب مبالغ مالية منه بالقاهرة، تبين أن المتهم أصاب نفسه، وتم ضبطه.

حقيقة ادعاء شخص بقيام مباحث التبين بالتعدى عليه بالضرب

رصدت وزارة الداخلية مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام رجال الشرطة بقسم شرطة التبين بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته وطلب مبالغ مالية منه بالقاهرة.



وبالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 1 سبتمبر الجاري قام المذكور (عنصر إجرامى - مقيم بالقاهرة) بإحداث إصابته بنفسه مستخدمًا سلاح أبيض، والإدعاء على غير الحقيقة بقيام رجال الشرطة بقسم شرطة التبين بالقاهرة بالتعدى عليه وإحداث إصابته وطلب مبالغ مالية منه.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وعلل إدعائه الكاذب لغل يد الأجهزة الأمنية عن ملاحقته.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

